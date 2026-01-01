Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil mit Print (Herren)
Dieses leichte, wettkampftaugliche Oberteil wurde für Geschwindigkeit entwickelt und sorgt dafür, dass du bis zur Ziellinie trocken bleibst. Das schweißableitende Strickmaterial mit frischem Print hat durchgehende Perforationen für ein ultra-atmungsaktives Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: IM5365-010
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
Nike AeroSwift
Dieses leichte, wettkampftaugliche Oberteil wurde für Geschwindigkeit entwickelt und sorgt dafür, dass du bis zur Ziellinie trocken bleibst. Das schweißableitende Strickmaterial mit frischem Print hat durchgehende Perforationen für ein ultra-atmungsaktives Tragegefühl.
Vorteile
- Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, was dich angenehm trocken hält.
- Das speziell entwickelte Strickmaterial ist leicht und atmungsaktiv.
- Gebondete Nähte an der Schulter reduzieren das Gewicht und sorgen damit für ein leichteres Tragegefühl.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: IM5365-010
- Ursprungsland/-region: Kambodscha
Größe und Passform
- Getragen von JC Stevenson, Leichtathlet im College-Sport.
- Stevenson trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm.
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Nike AeroSwift
Weitere Infos
- Getragen von JC Stevenson, Leichtathlet im College-Sport.
- Stevenson trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm.