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ACG T-Shirt (Damen) - Schwarz

ACG

T-Shirt (Damen)

CHF 64.95
Schwarz
Light Orewood Brown
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Dieses T-Shirt wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und bietet schweißableitende Technologie für Atmungsaktivität. Das schwere Material fühlt sich strapazierfähig an und die geräumige Passform sorgt für einen drapierten Look.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IO1577-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

ACG

CHF 64.95

Dieses T-Shirt wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und bietet schweißableitende Technologie für Atmungsaktivität. Das schwere Material fühlt sich strapazierfähig an und die geräumige Passform sorgt für einen drapierten Look.

Produktinformationen

  • ACG-Saumlabel
  • 63 % Polyester / 37 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IO1577-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 175 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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