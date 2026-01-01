ACG T-Shirt (Damen)

Dieses T-Shirt wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und bietet schweißableitende Technologie für Atmungsaktivität. Das schwere Material fühlt sich strapazierfähig an und die geräumige Passform sorgt für einen drapierten Look.

Gezeigte Farbe: Schwarz

Style: IO1577-010

Ursprungsland/-region: Vietnam