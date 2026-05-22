ACG Smith Summit Zip-off-Hose (Damen)

vkim93
Perfect baggy style, comfortable, and feels high quality. Just runs big, so I had to size down from my normal size S (27 inch waist for reference) to XS.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht aus mindestens 75 % recycelten Nylon-Fasern.
Reißverschluss und Streifen – deine Hose ist gerade zu Shorts geworden. Unabhängig von der Länge bietet dir das schnell trocknende, wasserabweisende und UV-beständige Material (und die vielen Taschen) die Vielseitigkeit, die du benötigst.
ACG Smith Summit
Reißverschluss und Streifen – deine Hose ist gerade zu Shorts geworden. Unabhängig von der Länge bietet dir das schnell trocknende, wasserabweisende und UV-beständige Material (und die vielen Taschen) die Vielseitigkeit, die du benötigst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
vkim93
Perfect baggy style, comfortable, and feels high quality. Just runs big, so I had to size down from my normal size S (27 inch waist for reference) to XS.
ACG Smith Summit