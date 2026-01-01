ACG Smith Summit Shorts (Herren)

Sonne und Regen? Kein Problem. Diese Shorts sind mit einer UV-beständigen und wasserabweisenden Technologie ausgestattet, damit du an sonnigen Tagen durch Bäche planschen und auch regnerischem Wetter trotzen kannst. Das mittelschwere Canvas-Material ist etwas elastisch und die riesigen Taschen bieten dir viel Funktionalität für jeden Tag.

Gezeigte Farbe: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White

Style: IF1308-317

Ursprungsland/-region: Indonesien