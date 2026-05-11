Nike ACG Rufus Schuh (Herren)

Great Shoe
johnw671632531
Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.
Dieses Slip-on-Design passt zu jedem Look, ob lässig oder elegant. Der ACG Rufus verdient einen Platz in deiner Sammlung, denn er verspricht wahres Wohlbefinden. Die griffige Außensohle und die gedämpfte Mittelsohle sorgen für Tragekomfort und Traktion, wenn du die Welt jenseits der vertrauten Pfade erkundest.
Nike ACG Rufus
Dieses Slip-on-Design passt zu jedem Look, ob lässig oder elegant. Der ACG Rufus verdient einen Platz in deiner Sammlung, denn er verspricht wahres Wohlbefinden. Die griffige Außensohle und die gedämpfte Mittelsohle sorgen für Tragekomfort und Traktion, wenn du die Welt jenseits der vertrauten Pfade erkundest.
Egal, ob du die Stadt oder die Wildnis erobern möchtest: Nike All Conditions Gear besticht durch ein modernes Design und schützt dich vor Wind und Wetter. Wind- und wasserdichte Materialien sowie atmungsaktive Technologien sorgen für Schutz und das fortschrittliche Design bietet vielseitige Aufbewahrungs- und Stylingoptionen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4 Sterne
Great Shoe
johnw671632531
Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.
Nike ACG Rufus