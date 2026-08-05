ACG Radical AirFlow Apex Dri-FIT Bucket Hat

ACG Radical AirFlow Apex

CHF 75

REVOLUTIONÄRE INNOVATION FÜR ALLE IN BEWEGUNG.

Radical AirFlow ist ein extrem ambitioniertes Material, das voll im Hinblick auf maximale Luftzirkulation optimiert wurde. Dieser ACG Apex Bucket Hat wurde entwickelt, um den innovativen Radical AirFlow optimal zu nutzen. So strömt mehr Luft direkt auf deinen Kopf und sorgt für kühlen Tragekomfort. Radical AirFlow wurde von ACG-Elite-Trailläufer:innen getragen und getestet und lieferte beeindruckende Spitzenleistungen. Jetzt bist du dran, die Kühle zu spüren.

Radikal innovativ

Radical AirFlow ist ein extrem atmungsaktives Material mit offenen Maschen, was dafür sorgt, dass mehr Luft direkt auf deine Haut geleitet wird, um Schweiß schnell verdunsten zu lassen.

Radikal entworfen

Das weiche, offenmaschige Strickmaterial fühlt sich auf der Haut geschmeidig an und lässt Körperwärme schnell entweichen. Die umlaufende Krempe sorgt rundum für Schutz.

Radikaler Tragekomfort

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.