ACG Pegasus Trail By You
Traillaufschuh (Damen)
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Laufe malerische Strecken mit gedämpftem Tragekomfort und individuellen Farben. Dafür ist der ACG Pegasus Trail By You gemacht. Dieser Schuh wurde für Trails entwickelt und bietet die Reaktionsfreudigkeit, die du von der Straße kennst – jetzt personalisierbar, um deine Kreativität zu zeigen. Wir haben dafür gesorgt, dass er den Grip hat, den du für Traktion auf nassem Gelände brauchst. Und die Passform? Ein breiterer Vorfußbereich gibt deinen Zehen mehr Freiheit.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color
- Style: IQ8040-900
- Ursprungsland/-region: China
ACG Pegasus Trail By You
Laufe malerische Routen mit gedämpftem Tragekomfort und zuverlässigem Grip.
Laufe malerische Strecken mit gedämpftem Tragekomfort und individuellen Farben. Dafür ist der ACG Pegasus Trail By You gemacht. Dieser Schuh wurde für Trails entwickelt und bietet die Reaktionsfreudigkeit, die du von der Straße kennst – jetzt personalisierbar, um deine Kreativität zu zeigen. Wir haben dafür gesorgt, dass er den Grip hat, den du für Traktion auf nassem Gelände brauchst. Und die Passform? Ein breiterer Vorfußbereich gibt deinen Zehen mehr Freiheit.
Obermaterial aus speziell entwickeltem Mesh
Das bewährte Obermaterial besteht aus leichtem, speziell entwickeltem Mesh, das Strapazierfähigkeit und Atmungsaktivität vereint. Mit vielen verschiedenen Farben für den Überzug sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Mittelsohle aus ReactX-Schaumstoff
Diese Version des Peg Trail hat mehr ReactX-Schaumstoff als zuvor. Die größere Sohlenhöhe sorgt für mehr Energierückgabe bei einem reaktionsfreudigen, stabilen Laufgefühl.
Außensohle mit optimaler Traktion
Mit dieser Generation des All Terrain Compound (ATC) von Nike hast du mehr Traktion als zuvor, um dich auf nassen Trails und technischem Gelände zu bewegen. Außerdem kannst du mit der großen Farbauswahl deine eigene Kombi zusammenstellen.
Neu gestalteter Zehenbereich
Egal ob bergauf oder bergab: Wir haben im Zehen- und Vorfußbereich zusätzlichen Platz geschaffen, damit du dich auf allen Strecken wohlfühlst. Das breitere Design bedeutet mehr Stabilität auf technischen Trails.
Verleih ihm deine persönliche Note
Deine Initialen? Ein Spitzname? Die persönliche Bestzeit, auf die du hinarbeitest? Lass deiner Kreativität freien Lauf bei der Gestaltung der Lasche jedes Schuhs.
Nike By You Details
- Gewicht: ca. 247 g (Damenschuhgröße 39)
- Sprengung: 8 mm
- Unsere Member sind einzigartig, und deine Schuhe sind es auch. Jedes Paar wird sorgfältig von Hand gefertigt. Das Warten lohnt sich.
- Mit unserem 3D-Builder kannst du sehen, wie deine Kreation beim Experimentieren mit allen möglichen Designoptionen zum Leben erweckt wird.
- Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color
- Style: IQ8040-900
- Ursprungsland/-region: China
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ACG Pegasus Trail By You
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Dieses Produkt wurde individuell gefertigt. Bestellungen von individuell angepassten Produkten können nach 15 Minuten nicht mehr storniert werden. Außerdem kann der Artikel nicht zurückgegeben werden, sofern kein Mangel vorliegt.