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ACG Morpho Storm-FIT ADV Regenjacke (Damen) - Schwarz/Summit White

Recyclingmaterialien

ACG Morpho

Storm-FIT ADV Regenjacke (Damen)

CHF 310
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Dieses Produkt besteht aus mindestens 75 % recycelten Nylon-Fasern.

Um sicherzustellen, dass diese Jacke Regen, Wind und Feuchtigkeit standhält, haben wir sie auf einer 74 Kilometer langen Expedition durch den Regenwald Costa Ricas getestet. Der fortschrittliche Wetterschutz in Kombination mit der Zuziehfunktion schützt dich vor extremen Bedingungen. Und wenn du den Schutz nicht benötigst, lässt sich die leichte Jacke in der Innentasche verstauen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Summit White
  • Style: HJ0246-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

ACG Morpho

CHF 310

Fortschrittliche wind- und wasserdichte Technologie schützt dich vor stürmischem Wetter.

Um sicherzustellen, dass diese Jacke Regen, Wind und Feuchtigkeit standhält, haben wir sie auf einer 74 Kilometer langen Expedition durch den Regenwald Costa Ricas getestet. Der fortschrittliche Wetterschutz in Kombination mit der Zuziehfunktion schützt dich vor extremen Bedingungen. Und wenn du den Schutz nicht benötigst, lässt sich die leichte Jacke in der Innentasche verstauen.

Produktinformationen

  • 100 % Nylon
  • ACG Earth-Perle
  • Internes Morpho-Storytelling-Label
  • Aufhängeschlaufe
  • Taschen
  • Gestickte ACG- und Storm-FIT ADV-Logos
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Summit White
  • Style: HJ0246-010
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 170 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
    • Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Walter961431208

    Absolutely love it. Nike has never failed me with their products. It’s a must have. 🫶🏾

ACG Morpho Storm-FIT ADV Regenjacke (Damen)

ACG Morpho

CHF 310

Fortschrittliche wind- und wasserdichte Technologie schützt dich vor stürmischem Wetter.

Einsatzbereich

Wandern

Wasserbeständigkeit

Wasserdicht

Windschutz

Winddicht

Gewicht

Ca. 350 g (Damengröße S)

Technische Daten

Technologie

Storm-FIT ADV

Futter

Kein Futter

Nachhaltigkeit

Dieses Produkt besteht aus mindestens 75 % recycelten Nylon-Fasern.

Merkmale, die überzeugen

  • Fürs Abenteuer gemacht

    Diese Jacke verfügt über eine vollständig nahtversiegelte Konstruktion, einen wasserabweisenden Zwei-Wege-Frontreißverschluss und Schutzklappen an den Reißverschlusstaschen.

  • Einpacken und loslegen

    Diese Jacke lässt sich in der integrierten Brusttasche verstauen und verwandelt sich in eine Tasche mit einem verstellbaren Riemen zur Aufbewahrung von Kleingegenständen.

  • Verstellbare Details

    Ein elastisches System an der Taille und eine verstellbare Kapuze ermöglichen eine individuelle Passform.

  • Versteckte Aufbewahrungsmöglichkeiten

    Eine Brusttasche innen und Reißverschlusstaschen für die Hände bieten jede Menge Platz für deine Essentials.

Vervollständige den Look

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