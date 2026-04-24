ACG Morpho Storm-FIT ADV Regenjacke (Damen)

ACG Morpho

CHF 310

Fortschrittliche wind- und wasserdichte Technologie schützt dich vor stürmischem Wetter.

Um sicherzustellen, dass diese Jacke Regen, Wind und Feuchtigkeit standhält, haben wir sie auf einer 74 Kilometer langen Expedition durch den Regenwald Costa Ricas getestet. Der fortschrittliche Wetterschutz in Kombination mit der Zuziehfunktion schützt dich vor extremen Bedingungen. Und wenn du den Schutz nicht benötigst, lässt sich die leichte Jacke in der Innentasche verstauen.