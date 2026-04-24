ACG Morpho Storm-FIT ADV Regenjacke (Damen)

Walter961431208
Absolutely love it. Nike has never failed me with their products. It’s a must have. 🫶🏾
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht aus mindestens 75 % recycelten Nylon-Fasern.
Um sicherzustellen, dass diese Jacke Regen, Wind und Feuchtigkeit standhält, haben wir sie auf einer 74 Kilometer langen Expedition durch den Regenwald Costa Ricas getestet. Der fortschrittliche Wetterschutz in Kombination mit der Zuziehfunktion schützt dich vor extremen Bedingungen. Und wenn du den Schutz nicht benötigst, lässt sich die leichte Jacke in der Innentasche verstauen.
ACG Morpho
Fortschrittliche wind- und wasserdichte Technologie schützt dich vor stürmischem Wetter.
Um sicherzustellen, dass diese Jacke Regen, Wind und Feuchtigkeit standhält, haben wir sie auf einer 74 Kilometer langen Expedition durch den Regenwald Costa Ricas getestet. Der fortschrittliche Wetterschutz in Kombination mit der Zuziehfunktion schützt dich vor extremen Bedingungen. Und wenn du den Schutz nicht benötigst, lässt sich die leichte Jacke in der Innentasche verstauen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Walter961431208
Absolutely love it. Nike has never failed me with their products. It’s a must have. 🫶🏾
ACG Morpho
Einsatzbereich
Wasserbeständigkeit
Windschutz
Gewicht
Technologie
Storm-FIT ADV
Futter
Kein Futter
Nachhaltigkeit
Dieses Produkt besteht aus mindestens 75 % recycelten Nylon-Fasern.