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Nike ACG Max90 T-Shirt (ältere Kinder) - Weiß

Nike ACG

Max90 T-Shirt (ältere Kinder)

CHF 37
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Dieses Premium-T-Shirt mit weiter Passform ist großzügig geschnitten und bietet damit Bewegungsfreiheit und eine gute Kombinierbarkeit. Das schwere, schweißableitende Material fällt steif und sorgt für ein strukturiertes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Weiß
  • Style: IM9322-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike ACG

CHF 37

Dieses Premium-T-Shirt mit weiter Passform ist großzügig geschnitten und bietet damit Bewegungsfreiheit und eine gute Kombinierbarkeit. Das schwere, schweißableitende Material fällt steif und sorgt für ein strukturiertes Tragegefühl.

Produktinformationen

  • 63 % Polyester / 37 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß
  • Style: IM9322-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 130 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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