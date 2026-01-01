Nike ACG Max90 T-Shirt (ältere Kinder)

Dieses Premium-T-Shirt mit weiter Passform ist großzügig geschnitten und bietet damit Bewegungsfreiheit und eine gute Kombinierbarkeit. Das schwere, schweißableitende Material fällt steif und sorgt für ein strukturiertes Tragegefühl.

Gezeigte Farbe: Weiß

Style: IM9322-100

Ursprungsland/-region: Vietnam