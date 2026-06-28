Nike ACG Dri-FIT T-Shirt (Herren)

Dieses T-Shirt wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und bietet schweißableitende Technologie für ganztägigen Tragekomfort. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und strapazierfähiges Tragegefühl.

Gezeigte Farbe: Summit White

Style: IR6985-121

Ursprungsland/-region: Vietnam