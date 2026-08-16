Nike ACG Dri-FIT Kurzarm-Oberteil (Damen)

Dieses T-Shirt wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und bietet schweißableitende Technologie für ganztägigen Tragekomfort. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und strapazierfähiges Tragegefühl.

Gezeigte Farbe: Mink Brown/Summit White

Style: II7283-214

Ursprungsland/-region: Vietnam