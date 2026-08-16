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Nike ACG Dri-FIT Kurzarm-Oberteil (Damen) - Mink Brown/Summit White

Nike ACG

Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Damen

CHF 40
Mink Brown/Summit White
Summit White/Schwarz
Schwarz/Summit White
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Dieses T-Shirt wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und bietet schweißableitende Technologie für ganztägigen Tragekomfort. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und strapazierfähiges Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Mink Brown/Summit White
  • Style: II7283-214
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Nike ACG

CHF 40

Dieses T-Shirt wurde für den Einsatz im Freien entwickelt und bietet schweißableitende Technologie für ganztägigen Tragekomfort. Das schwere Material und die lockere Passform sorgen für ein strukturiertes und strapazierfähiges Tragegefühl.

Produktinformationen

  • 63 % Polyester / 37 % Baumwolle
  • Aufgesticktes ACG-Logo
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Mink Brown/Summit White
  • Style: II7283-214
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

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Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Love the quality of Nike

    samanthap280650319

    Great quality , I look forward to wearing it. All nike clothes and trainers are fab.

Nike ACG Dri-FIT Kurzarm-Oberteil (Damen)

Nike ACG

CHF 40

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