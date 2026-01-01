Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Shorts (Herren)
Um diese Shorts auf Herz und Nieren zu testen, haben wir sie in den Dolomiten im Nordosten Italiens getragen. Dort unternahmen wir Wanderungen durch die Berge und erkundeten Höhlen. Unser Urteil? Die lockere Passform, gepaart mit einer wasserabweisenden und UV-beständigen Technologie, machte sie ideal zum Wandern.
- Gezeigte Farbe: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
- Style: II0937-317
- Ursprungsland/-region: Vietnam
ACG Dolomiti
Um diese Shorts auf Herz und Nieren zu testen, haben wir sie in den Dolomiten im Nordosten Italiens getragen. Dort unternahmen wir Wanderungen durch die Berge und erkundeten Höhlen. Unser Urteil? Die lockere Passform, gepaart mit einer wasserabweisenden und UV-beständigen Technologie, machte sie ideal zum Wandern.
Produktinformationen
- 100 % Nylon
- Aufgestickte ACG- und Swoosh-Logos
- Gewebtes Dolomiti-Label
- Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
- Style: II0937-317
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 192 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Das recycelte Nylon in Nike Produkten stammt von einer Vielzahl von Materialien, darunter recycelter Teppich und gebrauchte Fischnetze. Das Nylon wird vor chemischen oder mechanischen Recyclingverfahren gereinigt, sortiert und in Flocken umgewandelt, um neue, recycelte Nylongarne zu entwickeln.
- Kleidungsstücke, die Materialien aus recyceltem Nylon verwenden, reduzieren den Kohlenstoff-Ausstoß um bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichem Nylon.
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