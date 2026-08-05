ACG DAYMAX Crossbody-Tasche (3 l)

Dieses Produkt besteht zu mindestens 65 % aus recycelten Polyesterfasern

In der Nike ACG "DAYMAX" Crossbody-Tasche hast du deine Essentials stets griffbereit. Die Tasche für die Abenteurer:innen von heute verfügt über ein sicheres Hauptfach mit mehreren Außentaschen, in denen du kleinere Gegenstände unterbringen kannst.