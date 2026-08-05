ACG DAYMAX Crossbody-Tasche (3 l)

Fire!
OmarA990654971
This crossbody is FIRE! I wanted it to be apart of my collection, but now I just use it everyday.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 65 % aus recycelten Polyesterfasern
In der Nike ACG "DAYMAX" Crossbody-Tasche hast du deine Essentials stets griffbereit. Die Tasche für die Abenteurer:innen von heute verfügt über ein sicheres Hauptfach mit mehreren Außentaschen, in denen du kleinere Gegenstände unterbringen kannst.
ACG DAYMAX
In der Nike ACG "DAYMAX" Crossbody-Tasche hast du deine Essentials stets griffbereit. Die Tasche für die Abenteurer:innen von heute verfügt über ein sicheres Hauptfach mit mehreren Außentaschen, in denen du kleinere Gegenstände unterbringen kannst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.3 Sterne
Fire!
OmarA990654971
This crossbody is FIRE! I wanted it to be apart of my collection, but now I just use it everyday.
Sacoche super pratique.
Vincent867419007
Je la kiffe trop, cette sacoche. Super pratique et a tout les épreuves. J'adore. 😍
Sully811998911
Franchement très déçus…. Saccoche vraiment petite … l’une des plus petite que je possède , de plus la lanière est très très fine pas d’une grande qualité … pour le prix on trouve largement mieux ! Je m’attendais à une grosse sacoche avec beaucoup de place , j’ai reçu une toute petite saccoche d’une qualité moyenne , on dirai une sacoche qui vien de SHEIN ou TEMU , vraiment très déçu de Nike sur cette article .
ACG DAYMAX