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ACG Aireez Button-up-Longsleeve-Traillaufoberteil mit Grafik (Damen) - Summit White/Schwarz

Recyclingmaterialien

ACG Aireez

Button-up-Longsleeve-Traillaufoberteil mit Grafik (Damen)

CHF 130
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Sengende Sonne, kilometerlange Strecken. Wir haben dieses Oberteil mit UV-Schutz ausgestattet und ihm einen Kragen hinzugefügt, den du für zusätzlichen Schutz vor der Sonne hochstellen kannst. Der leichte, dehnbare Taft leitet Schweiß von der Haut ab, sodass er schneller verdunstet. Worauf wartest du? Die Trails laufen sich nicht von alleine.


  • Gezeigte Farbe: Summit White/Schwarz
  • Style: IU8152-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

ACG Aireez

CHF 130

Sengende Sonne, kilometerlange Strecken. Wir haben dieses Oberteil mit UV-Schutz ausgestattet und ihm einen Kragen hinzugefügt, den du für zusätzlichen Schutz vor der Sonne hochstellen kannst. Der leichte, dehnbare Taft leitet Schweiß von der Haut ab, sodass er schneller verdunstet. Worauf wartest du? Die Trails laufen sich nicht von alleine.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Der Druckknopfverschluss an der Brusttasche bietet sicheren Stauraum für Gele oder Ohrhörer.
  • Der Kragen lässt sich zuknöpfen, damit beim Laufen nichts stört.

Produktinformationen

  • Reflektierende Designdetails
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung geeignet
  • Dieses Produkt schützt die bedeckten Bereiche vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.
  • 72  % Nylon / 28 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Summit White/Schwarz
  • Style: IU8152-100
  • Ursprungsland/-region: Vietnam

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 175 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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