Nike Academy Team Kinder-Fußballrucksack (22 l)

Der Nike Academy Team Rucksack bietet dir großzügigen Stauraum mit mehreren Taschen. Mit der Polsterung an den Trägern und dem Einsatz auf der Rückseite lässt sich deine Ausrüstung bequem tragen.

Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Schwarz/Weiß

Style: DA2571-411

Ursprungsland/-region: China, Indonesien