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Recyclingmaterialien
Nike Academy Team
Kinder-Fußballrucksack (22 l)
CHF 37
Der Nike Academy Team Rucksack bietet dir großzügigen Stauraum mit mehreren Taschen. Mit der Polsterung an den Trägern und dem Einsatz auf der Rückseite lässt sich deine Ausrüstung bequem tragen.
- Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Schwarz/Weiß
- Style: DA2571-411
- Ursprungsland/-region: China, Indonesien
Nike Academy Team
CHF 37
Der Nike Academy Team Rucksack bietet dir großzügigen Stauraum mit mehreren Taschen. Mit der Polsterung an den Trägern und dem Einsatz auf der Rückseite lässt sich deine Ausrüstung bequem tragen.
Vorteile
- Das Nass-/Trockenfach hilft, deine Ausrüstung sauber und organisiert zu halten.
- Die abgerundeten Schulterträger und der Einsatz auf der Rückseite sind gepolstert und sorgen für zusätzlichen Tragekomfort.
- Die Mesh-Tasche an der Seite bietet Stauraum für eine Wasserflasche.
Produktinformationen
- Ca. 46 x 30,5 x 12,5 cm (H x B x T)
- 22 l
- 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Schwarz/Weiß
- Style: DA2571-411
- Ursprungsland/-region: China, Indonesien
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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Nike Academy Team
CHF 37