Nike Academy Elite Fußball

Der Academy Elite Fußball wurde mit unserer innovativen OMNISculpt-Technologie hergestellt und verfügt über Kerben, die in die Hülle eingeprägt sind, um Schuss für Schuss eine präzisere Flugbahn zu ermöglichen. Dank der innovativen 4-Panel-Konstruktion hat der Ball größere Sweetspots und die Ballform bleibt erhalten.

Gezeigte Farbe: Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz

Style: IQ0639-100

Ursprungsland/-region: Vietnam