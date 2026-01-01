Recyclingmaterialien
Nike Academy+
Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Mit diesen schweißableitenden Fußballshorts holst du dir auf jedem Platz den Sieg. Sie sind glatt, leicht und atmungsaktiv und verfügen über Mesh-Einsätze an den Seiten für zusätzliche Luftzirkulation.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Smoke Grey/Weiß
- Style: IR1312-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Nike Academy+
Mit diesen schweißableitenden Fußballshorts holst du dir auf jedem Platz den Sieg. Sie sind glatt, leicht und atmungsaktiv und verfügen über Mesh-Einsätze an den Seiten für zusätzliche Luftzirkulation.
Produktinformationen
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Reißverschlusstaschen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Smoke Grey/Weiß
- Style: IR1312-010
- Ursprungsland/-region: Vietnam
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 132 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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