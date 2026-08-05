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Hoch bewertet
Nike 24.7 PerfectStretch Chinohose mit Dri-FIT-Technologie und schmaler Passform (Herren) - Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey

Recyclingmaterialien

Nike 24.7 PerfectStretch

Chinohose mit Dri-FIT-Technologie und schmaler Passform (Herren)

CHF 135
Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey
Desert Khaki/Sail/Khaki
Obsidian/Schwarz/Dark Obsidian
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Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.

Unser PerfectStretch-Material wurde für ganztägigen Tragekomfort entwickelt und verfügt über 4-Wege-Stretch für einen eleganten Look. Außerdem bietet diese passgenaue Chino viel Stauraum und eine Aufhängeschlaufe zum einfachen Aufhängen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey
  • Style: HQ6918-010
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Nike 24.7 PerfectStretch

CHF 135

Unser PerfectStretch-Material wurde für ganztägigen Tragekomfort entwickelt und verfügt über 4-Wege-Stretch für einen eleganten Look. Außerdem bietet diese passgenaue Chino viel Stauraum und eine Aufhängeschlaufe zum einfachen Aufhängen.

Schweißableitende Technologie

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.

Design mit sechs Taschen

Die verdeckte Reißverschlusstasche in der rechten Tasche eignet sich zur Aufbewahrung der meisten Smartphones. In der Mesh-Einstecktasche auf der linken Seite können kleine Essentials verstaut werden. Alle Taschen sind innen vernäht, damit sie im Laufe des Tages nicht verrutschen.

Weitere Vorteile

  • Ein elastischer Bund und Gürtelschlaufen sorgen für eine sichere Passform.
  • Dieses Kleidungsstück schützt in den bedeckten Bereichen vor den UVA- und UVB-Strahlen der Sonne. Für den Schutz unbedeckter Bereiche empfehlen wir die Verwendung hochwertiger Sonnenschutzmittel.

Produktinformationen

  • Signature-Aufhängeschlaufe hinten links am Bund
  • Gebondete Gürtelschlaufen
  • Reißverschluss vorne mit Klettverschluss
  • Body: 100 % Polyester; Taschenbeutel: 86 % Polyester / 14 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Dark Smoke Grey
  • Style: HQ6918-010
  • Ursprungsland/-region: Kambodscha

Größe und Passform

    • Model trägt Größe 32/34 bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Model trägt Größe 42/32 bei einer Körpergröße von 180 cm
    • Schmale Passform: schlank und passgenau
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (26)

4.6 Sterne

  • Thank you Nike!!

    OmarA990654971

    Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!

  • Perfect golf pants

    Amazon1234

    [This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

  • Great pants

    NJP24

    [This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
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Nike 24.7 PerfectStretch Chinohose mit Dri-FIT-Technologie und schmaler Passform (Herren)

Nike 24.7 PerfectStretch

CHF 135

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Tragekomfort für den ganzen Tag

Eine neue Kollektion mit eleganten Looks und luxuriösem Tragegefühl.

"Genieße den Tragekomfort und tu, was du liebst – egal wo, egal wann."

– Ishod Wair, 24/7-Skateboarder

PerfectStretch

Unser PerfectStretch-Material mit passgenauem Vier-Wege-Stretch trägt sich unfassbar unkompliziert. Der dezente Style kommt stets gut zur Geltung.

Gepflegter Look

Der passgenaue Vier-Wege-Stretch sorgt jederzeit für einen gepflegten Look.