Nike 24.7 PerfectStretch Chinohose mit Dri-FIT-Technologie und schmaler Passform (Herren)

Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.
Unser PerfectStretch-Material wurde für ganztägigen Tragekomfort entwickelt und verfügt über 4-Wege-Stretch für einen eleganten Look. Außerdem bietet diese passgenaue Chino viel Stauraum und eine Aufhängeschlaufe zum einfachen Aufhängen.
Nike 24.7 PerfectStretch
Unser PerfectStretch-Material wurde für ganztägigen Tragekomfort entwickelt und verfügt über 4-Wege-Stretch für einen eleganten Look. Außerdem bietet diese passgenaue Chino viel Stauraum und eine Aufhängeschlaufe zum einfachen Aufhängen.
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
Die verdeckte Reißverschlusstasche in der rechten Tasche eignet sich zur Aufbewahrung der meisten Smartphones. In der Mesh-Einstecktasche auf der linken Seite können kleine Essentials verstaut werden. Alle Taschen sind innen vernäht, damit sie im Laufe des Tages nicht verrutschen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von CHF 10.– berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter CHF 140.– und für Nike Member bei Bestellungen unter CHF 70.–.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.6 Sterne
Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Perfect golf pants
Amazon1234
[This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Great pants
NJP24
[This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 PerfectStretch
Eine neue Kollektion mit eleganten Looks und luxuriösem Tragegefühl.
– Ishod Wair, 24/7-Skateboarder
Unser PerfectStretch-Material mit passgenauem Vier-Wege-Stretch trägt sich unfassbar unkompliziert. Der dezente Style kommt stets gut zur Geltung.
Der passgenaue Vier-Wege-Stretch sorgt jederzeit für einen gepflegten Look.