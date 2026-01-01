Zurück zur SucheNike Factory Store - Tejon RanchGeschlossen • Öffnet um 10:00Tejon Ranch5701 Outlets at Tejon Pkwy. STE 300Arvin, CA, 93203-2458, US6618582151WegbeschreibungÖffnungszeitenMo - So: 10:00 - 20:00ServicesBestellung zur AbholungKaufe deine Lieblings-Styles online und hol sie im Store ab.Member werdenNeue Member in der Nike App erhalten 15 % Rabatt auf den ersten Kauf im Store.Nike ExpertsLass dich von unserem Expertenteam in Sekundenschnelle zu allen Fragen rund um die Themen Sport und Style beraten.Shoppingvorteile für MemberAls Member erwarten dich 60 Tage Praxistest und Rücksendung ohne Beleg für alle Artikel.Sale in den Nike Factory StoresDie Styles und Angebote, die du im Nike Factory Store findest, gibt es jetzt auch online.Sale in den Nike Factory StoresStores in der NäheStore-VerzeichnisNike Clearance Store - Santa ClaritaValencia Marketplace25620 The Old Road, Unit PValencia, CA, 91381-1707, USGeschlossen • Öffnet um 10:00Nike Factory Store - CamarilloCamarillo Premium Outlets990 Camarillo Center Dr. #030Camarillo, CA, 93010-7748, USGeschlossen • Öffnet um 10:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USGeschlossen • Öffnet um 10:00