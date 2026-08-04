Nike Factory Store Lelystad

Nike Factory Store Lelystad

Geschlossen • Öffnet um 10:00

Bataviaplein 86

Unit 20-23

LELYSTAD, Flevoland, 8242 PN, NL

+31 3202 34160

Wegbeschreibung

Öffnungszeiten

Mo - Fr: 10:00 - 18:00
Sa - So: 10:00 - 20:00

Besondere Öffnungszeiten

Mo., 3. Aug. - So., 9. Aug.: 10:00 - 20:00

Services

  • Nike Geschenkgutscheine

    Nike Geschenkgutscheine

    Dieser Store akzeptiert Geschenkgutscheine, die auf Nike.com und in Nike Stores in der örtlichen Währung erworben wurden.

  • Rückgaben bei Nike.com und in der Nike App

    Rückgaben bei Nike.com und in der Nike App

    Dieser Store akzeptiert Rückgaben von Bestellungen über Nike.com und die Nike App.

  • Sale 24/7

    Sale 24/7

    Spare immer online.

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