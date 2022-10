Jordan Brand Wings Programme

Zu den zentralen Grundsätzen der Jordan Brand gehört die Stärkung der Gemeinschaft, indem wir die Jugend fördern. Michael Jordans Eltern legten großen Wert auf seine schulische Bildung und so bieten auch unsere Jordan Wings-Programme jungen Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu Ausbildungsmöglichkeiten, die ihnen den Weg in eine bessere Zukunft ebnen können.



Von den Parks in Chicago bis zu den Straßen von Peking, von den Courts in New York bis zu den Schulen in Paris: Die starke Jumpman-Community setzt täglich neue Maßstäbe. Seit 2016 konzentrieren wir uns bei der Unterstützung dieser Community auf einen neuen Schwerpunkt: Wir wollen die Barrieren abbauen, die jungen Menschen den Zugang zu Bildung verwehren, und ihnen ein Sprungbrett in ein erfolgreiches Leben bieten.