Feier nicht nur die Siege, sondern die sportlichen Fortschritte von Mädchen

Experten sagen, dass sich Mädchen auf körperlicher, geistiger, emotionaler und sozialer Ebene verbessern, wenn sie sich sportlich betätigen können. Doch heutzutage hören doppelt so viele Mädchen mit dem Sport auf wie Jungen. Nike arbeitet mit Experten und Partnern in Communitys zusammen, um diesem Trend entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang entstand der Guide zum Coachen von Mädchen. Er soll helfen, junge Athletinnen zu begleiten, zu unterstützen und selbstbewusster zu machen.



Es verleiht unglaubliche innere Stärke, wenn man erlebt, wie man besser wird. Mädchen brauchen Coaches, die ihnen das Gefühl geben, dass sie sich weiterentwickeln, egal, wie das Spiel oder der Wettkampf ausgeht. Genau hier entfaltet der Sport seine Kraft und bekommt eine tiefere Bedeutung. Jeder Schlag, jeder Pass, jeder Sprint und jeder Schuss sind wichtig. Genauso wichtig sind aber auch Fehlschüsse, Stürze, Platzverweise oder Fehler.



Dieser Coaching-Ansatz nennt sich Mastery-Methode. Verschiedene Techniken fördern die Motivation und die Leistungsbereitschaft. Sie helfen bei der Entwicklung sportlicher Fähigkeiten und dabei, Ängste zu überwinden. Coaches, die mit der Mastery-Methode arbeiten, geben jungen Menschen die Möglichkeit, sich wirklich zu engagieren und Verantwortung für ihre eigenen Lernfortschritte zu übernehmen. Bei der Mastery-Methode stehen folgende Dinge im Fokus:



Dinge, die die Athletin selber kontrollieren kann: Coaches, die sich auf das konzentrieren, was eine Athletin selber kontrollieren kann – die eigene Leistung, neue Dinge ausprobieren, auch in schwierigen Momenten dranbleiben – unterstützen sie dabei, wichtige Aspekte ihrer Leistung weiterzuentwickeln und sich nicht nur auf das Endergebnis zu konzentrieren. Athletinnen, die gelernt haben, sich auf das zu konzentrieren, was sie selber kontrollieren können, machen eine wichtige Erfahrung: Sie haben es selbst in der Hand, welchen Weg sie gehen und zu welcher Spielerin oder Sportlerin sie werden.



Kleine Siege: Niemand nimmt einfach einen Tennisschläger in die Hand und wird über Nacht zu einer zweiten Serena Williams. Wenn sich ein Mädchen, das gerade mit dem Tennisspielen anfängt, mit Serena oder auch nur mit der besten Spielerin in ihrem Team vergleicht, dann sind Enttäuschungen vorprogrammiert. Deshalb ist es wichtig, auch die kleinen Siege zu feiern: Das erste Mal, wenn sie einen Ball über das Netz schlägt, den längsten Ballwechsel, den ersten Überkopf-Aufschlag. So bleibt sie motiviert und lernt kontinuierlich dazu.



Nach Fehlern weitermachen: Mädchen gehen mit Fehlern oft anders um als Jungen. Sie nehmen sie persönlicher. Und weil sie dieser negativen Erfahrung aus dem Weg gehen möchten, geben sie oft schneller auf. Wenn sie lernen, wie sie mental besser mit Fehlern umgehen, werden sie selbstbewusster, können sich besser auf das nächste Spiel oder den nächsten Wettkampf vorbereiten und haben einfach mehr Spaß.



Mädchen möchten spüren, dass sie Fortschritte machen. Nicht nur durch Siege und Niederlagen, sondern auch dadurch, dass sich ihre Fähigkeiten verbessern. Niemand kommt als Champion auf die Welt. Entwicklung braucht Zeit. Und deshalb ist es so wichtig, die täglichen kleinen Erfolge zu feiern: Verbesserungen, Einsatz, Teamgeist. Das bedeutet genauso viel wie Siege und Tore.