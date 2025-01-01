Hauts de sport oversize et t-shirts de training : légers, respirants, prêts pour la performance
Prépare-toi à donner le meilleur de toi-même avec un t-shirt oversize pour le training Nike. Pour soulever des poids, t'étirer ou perfectionner la posture du guerrier, nos vêtements sont faits pour bouger avec toi. Ils sont fabriqués avec un tissu ultra-extensible pour t'assurer une amplitude de mouvements naturelle tout au long de ta séance d'entraînement. Choisis les hauts conçus avec notre matière PerfectStretch, faite pour t'étirer dans toutes les directions pour que rien ne t'empêche d'atteindre tes objectifs. Les coupes carrées et décontractées donnent une sensation de légèreté, tandis que les épaules tombantes renforcent un look désinvolte. Les coutures plates sur tous les modèles de la gamme permettent d'éviter les irritations, même pendant les séances prolongées.
Profite d'un confort optimal avec un haut de sport oversize fabriqué avec notre technologie innovante Dri-FIT : elle évacue la transpiration de la peau vers la surface du tissu, où elle peut s'évaporer plus vite. Cela te permet de rester à l'aise, quelle que soit l'intensité de ton entraînement. Pour plus de respirabilité, choisis un modèle avec des aérations au niveau des zones les plus sollicitées pour favoriser la circulation de l'air pendant que tu te dépenses. Après ta séance, garde tes muscles au chaud en enfilant un t-shirt à manches longues de fitness oversize. Tous nos modèles portent notre logo Nike Swoosh emblématique qui donne à tes vêtements une allure haut de gamme.
Tu veux aller encore plus loin ? Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis un t-shirt oversize de sport portant la mention « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.