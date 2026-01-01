Chaussure personnalisable Nike Dunk Low By You pour Homme

Nike Dunk Low By You

160 CHF

Noire. Blanche. Et rien qu'à toi. La Dunk est un éternel classique. Et maintenant, tu peux personnaliser la tienne ! Joue sur les textures avec du croco, du python, de l'autruche, du galuchat et des cuirs premium. Puis ajoute une touche de brillance avec des motifs réfléchissants en option sur le Swoosh et la languette arrière. Pour la touche finale, choisis entre une semelle noire ou blanche classique ou opte pour du caoutchouc gomme. Les possibilités sont infinies : et toi, comment tu vas porter tes Dunk ?

Quelle est ta base ? Crocodile, python, autruche, galuchat ou cuir foulonné premium : joue sur les superpositions avec tes textures préférées. Combinaison culte Crée ton propre effet color block en jouant avec le noir et le blanc. Exprime ta personnalité Tes initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui te ressemble. Ajoute un ID personnel sur la languette arrière avec un maximum de cinq caractères sur chaque chaussure.

Plus d'avantages Empeigne qui s'assouplit avec le temps et prend un look vintage.

Semelle intermédiaire en mousse pour plus de légèreté et un amorti réactif.

Semelle extérieure en caoutchouc avec cercle de pivot emblématique, pour une meilleure adhérence et un style iconique.

Détails Nike By You Nos Membres sont uniques, et tes chaussures devraient l'être aussi. Chaque paire est fièrement confectionnée à la main, une par une. Les bonnes choses valent la peine d'attendre.

Personnalise ta paire avec une inscription personnalisée. De plus, ton nom apparaît sur la boîte.

Notre concepteur 3D offre un aperçu de ta création pour que tu puisses expérimenter toutes sortes de choix de conception.

Couleur affichée : Multicolore/Multicolore/Multicolore

Article : IM1408-900

Pays/Région d'origine : Viêt Nam