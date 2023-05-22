Air Jordan 17
Sortie de la version originale
(2002)
Designer
(WILSON SMITH III)
Artefact d'origine
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris
(BLANC / VARSITY RED – CHARCOAL)
Prix d'origine
(200 $)
Référence
(302720-161)
Air Jordan 17
Sortie de la version originale (2002)
Designer (WILSON SMITH III)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (BLANC / VARSITY RED – CHARCOAL)
Prix d'origine (200 $)
Référence (302720-161)
Le retour du magicien
Après avoir pris sa retraite pour la deuxième fois, Michael Jordan retourne sur les parquets aux côtés des Wizards de Washington pendant la saison NBA de 2001-2002. En hommage à son come-back, Nike demande au designer Wilson Smith III de créer une Air Jordan digne de ce nom. La Air Jordan 17 s'inspire des mélodies improvisées du jazz pour faire écho à la magie et l'incroyable capacité de création du joueur quand il s'élance dans les airs. C'est d'ailleurs au début de la conception que la marque Jordan signe un contrat pour la première fois avec musicien : le jazzman Mike Phillips.
Retour aux archives
Performance et fluidité
Wilson s'est inspiré du jazz pour créer des lignes fluides à la base de la Air Jordan 17, sublimant la chaussure avec des notes de musique sur l'embout des lacets. Pour joindre l'utile à l'agréable, la chaussure intègre une unité Zoom Air au talon, une plaque de semelle sur toute la longueur et un stabilisateur en TPU au niveau du talon. Le modèle était le plus cher jamais créé à l'époque, avec un prix de vente de 200 $. Pour mettre la chaussure au cœur de son inspiration, l'emballage innovant était à la hauteur : elle était présentée dans une boîte métallique digne des étuis d'instruments des pros du jazz, accompagnée d'un guide numérique sur le design de la chaussure.