Conçue par Tinker Hatfield, la AJ 12 a vu le jour en 1996 dans un coloris noir et blanc, et un design inspiré du drapeau japonais. Devenue la sneaker à collectionner, son design s'appuie sur le succès légendaire des dernières Air Jordan. En 1997, la AJ 12 est apparue en rouge, puis dans une version rétro et d'autres coloris en 2003, en 2009 et en 2016.