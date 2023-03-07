Collection Air Jordan
Air Jordan 11
Sortie de la version originale (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (WHITE / BLACK – DARK CONCORD)
Prix d'origine (125 $)
Référence (130245-101)
Air Jordan 11
Sortie de la version originale (1995)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (WHITE / BLACK – DARK CONCORD)
Prix d'origine (125 $)
Référence (130245-101)
La détermination de Michael Jordan
De retour sur les parquets et concentré sur son objectif, Michael Jordan reprend sa première saison complète depuis deux ans. Et autant dire qu'il est à fond. Au cours d'une saison qui marquera les esprits, Michael Jordan s'approprie les titres de MVP et MVP All-Star et remporte son quatrième championnat. De quoi rappeler à tout le monde ce qu'est une légende.
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Une icône parmi les icônes
Aérodynamisme épuré. Cuir verni ultra-brillant. La Air Jordan 11 est l'une des sneakers les plus prisées de l'histoire du game. D'ailleurs, elle l'était déjà avant même son apparition dans le célèbre film d'animation Space Jam. Favorite des pros, la AJ 11 est un savant mélange de style et de personnalité : dur de faire mieux.