Mettre en place un réseau de soutien efficace

Entourez-vous des bonnes personnes
Coaching et nutrition
Par Joe Holder
Mettez toutes les chances de votre côté grâce à un réseau de soutien infaillible.
Pour atteindre vos objectifs en matière de sport et d'alimentation, rien ne vaut le soutien d'un groupe de personnes choisies avec soin. Pour ce faire, vous constituerez de préférence une équipe de cinq personnes, avec des profils et des atouts variés, sur lesquelles vous pourrez vous appuyer tout au long de votre parcours. Lisez cet article pour découvrir comment vous entourer des bonnes personnes.
Les entreprises du secteur public disposent toutes d'un conseil d'administration. Ce dernier est constitué de personnes qui adhèrent à la mission de la société et favorise sa progression en ce sens.
Nous vous proposons de constituer votre propre conseil d'administration pour bénéficier du même type de soutien tout au long de votre parcours personnel, que ce soit en matière de sport ou d'alimentation.
Le principe est simple : si vous vous entourez de personnes qui essaient de vous éloigner du chemin que vous souhaitez prendre, vous aurez beaucoup plus de mal à parvenir au bout. Il est donc bien plus pertinent de choisir des personnes qui vous encourageront sur cette nouvelle voie.
En établissant un conseil de cinq membres, vous pourrez bénéficier du soutien de différentes personnes disposant chacune d'un point de vue et de qualités susceptibles de vous aider dans votre projet.
Réfléchissez soigneusement aux membres de votre conseil.
Vous constaterez sans doute qu'il est plus facile d'atteindre vos objectifs en matière de sport et de santé si votre conseil de direction souhaite vous voir réussir. Difficile d'en dire autant s'il pose un regard mitigé sur votre projet ou, pire encore, s'il vous encourage à prendre de mauvaises décisions.
Prenez quelques minutes pour nommer les membres de votre conseil de direction. Peut-être penserez-vous à un ami passionné de nutrition ou à un collègue qui se fera un plaisir de réaliser un entraînement en ligne avec vous.
Il est possible que vous ayez du mal à nommer cinq personnes sans hésiter, c'est pourquoi vous pouvez intégrer au groupe des professionnels de santé tels que votre médecin, un nutritionniste ou un kinésithérapeute.
Vous pourriez aussi y inclure un proche qui, même s'il ne vit pas dans la même ville que vous, sera en mesure de faire le point avec vous lorsque vous manquerez de motivation pour vous entraîner ou pour faire les bons choix en termes d'alimentation.
En établissant un conseil de direction adapté, vous vous entourerez d'une véritable équipe de supporters, capables de vous accompagner à chaque étape de votre parcours en matière de sport et de santé.