Donner confiance en soi à son enfant
Bouger
Par Nike Training
Comment utiliser le renforcement positif pour aider vos enfants à profiter un maximum du sport.
C'est un vrai défi d'aider ses enfants à rester actifs tout en restant à la maison. Dans cet article, l'une des coachs Nike du programme Made to Play partage ses astuces pour entretenir la motivation de vos enfants et leur faire faire de l'exercice. Son secret ? S'amuser avant tout.
C'est un vrai défi d'aider ses enfants à rester actifs tout en restant à la maison. Nous avons donc sollicité l'équipe Nike du programme Made to Play pour comprendre comment motiver les enfants à faire de l'exercice en utilisant une méthode de coaching construite sur six principes. Nos coachs « Made to Play » font bouger 17 millions d'enfants à travers le monde, ils connaissent donc bien leur métier. Cette semaine, Julia Winkler, coach au sein du programme jeunesse de football Berlin Kickt nous explique comment aider les enfants à prendre confiance en eux.
La confiance est reine
« Il ne faut jamais oublier que le plus important, c'est de s'amuser », explique Julia qui, à la suite d'une blessure, a dû dire adieu à sa carrière de footballeuse semi-professionnelle avant de se passionner pour le coaching. Sa priorité aujourd'hui est d'aider les enfants à se dépenser et à faire de l'exercice en famille, en n'oubliant pas de « rester positifs et rire ensemble ».
En encourageant vos enfants et en les faisant se sentir comme des champions, vous pouvez considérablement renforcer leur confiance en eux. Selon Julia, « les enfants qui pratiquent un sport avec leurs parents développent un sentiment de fierté, qui leur permet d'améliorer leur vision d'eux-mêmes. » Nous savons que vous êtes déjà leur plus grand fan, mais lorsqu'il s'agit de sport, n'hésitez pas à crier plus fort que tout le monde, à leur donner cette fameuse petite tape dans le dos et à vous enflammer encore plus que d'habitude à chacun de leurs succès.
« Les enfants qui pratiquent un sport avec leurs parents développent un sentiment de fierté, qui leur permet de porter un meilleur regard sur eux-mêmes. »
Julia Winkler, coach, Berlin Kickt
Un but à viser
Constater les progrès accomplis peut également aider vos enfants à prendre de l'assurance. Julia précise qu'il est important de « prendre le temps de s'asseoir avec ses enfants afin de fixer des objectifs à court et long termes pour la semaine à venir. Représentez ces objectifs de manière visuelle et affichez-les sur la porte du réfrigérateur. » Elle encourage les enfants avec qui elle travaille à prendre le contrôle de leur entraînement. « Soyez ouverts aux idées des enfants sur le sport et créez un rituel qui leur permettra de faire de l'exercice régulièrement. Une activité qui commence à la même heure tous les jours donne à votre enfant la structure qui lui permettra de se sentir en sécurité. »
Restez connecté pour plus de conseils de coaching délivrés par les professionnels du programme Made to Play sur l'application NTC.
Un but à viser
Constater les progrès accomplis peut également aider vos enfants à prendre de l'assurance. Julia précise qu'il est important de « prendre le temps de s'asseoir avec ses enfants afin de fixer des objectifs à court et long termes pour la semaine à venir. Représentez ces objectifs de manière visuelle et affichez-les sur la porte du réfrigérateur. » Elle encourage les enfants avec qui elle travaille à prendre le contrôle de leur entraînement. « Soyez ouverts aux idées des enfants sur le sport et créez un rituel qui leur permettra de faire de l'exercice régulièrement. Une activité qui commence à la même heure tous les jours donne à votre enfant la structure qui lui permettra de se sentir en sécurité. »
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