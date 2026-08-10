Le jeu commence avec vous
Coacher des enfants : le pouvoir du jeu
« Coacher des enfants : le pouvoir du jeu » a été créé pour aider les coachs à réconcilier le jeu et le sport et rendre les activités physiques plus funs et accessibles pour les enfants.
Les enfants adorent jouer. Alors, avec les outils de coaching appropriés, tout le monde est capable de leur faire découvrir les joies du sport, même vous ! Désormais disponible sur l'appli Nike Training Club, « Coacher des enfants : le pouvoir du jeu » est un programme conçu pour vous aider à motiver les enfants avec des jeux, des défis et des mouvements amusants. Nous avons créé ce programme en partenariat avec la Leeds Beckett University et ICOACHKIDS, un mouvement mondial à but non lucratif en faveur de l'éducation sportive. Ce programme fait partie de Made to Play, la démarche de Nike visant à offrir aux enfants l'opportunité de pratiquer une activité physique.
Saviez-vous que le jeu est l'un des principaux moyens d'apprendre, de nous sociabiliser et d'utiliser notre imagination ? C'est en commençant à jouer très jeune qu'on parvient à développer une meilleure santé psychologique et physique pour la vie. Ce programme comprend trois modules qui contiennent tous les outils dont vous aurez besoin pour donner envie aux enfants de pratiquer des activités physiques de manière ludique. Chaque module propose de courtes vidéos éducatives sur le pouvoir du jeu et aide les coachs à créer des cours grâce à des tutoriels vidéo et des conseils de spécialistes.
Module 1 : jeux de ballon
Ce module vise à développer la capacité des enfants à maintenir leur corps dans des positions stables au cours d'activités dynamiques et statiques. L'objectif ici est de se concentrer sur le renforcement et la mobilité, avec des moyens rigolos d'intégrer le jeu dans votre entraînement régulier. Les enfants n'auront qu'une envie : y participer.
Module 2 : coordination et vitesse
Ce module vise à développer l'efficacité des mouvements par la coordination et la vitesse, des éléments essentiels du sport. Il est parfois difficile de s'adapter aux corps qui changent, aux compétences et à la capacité d'attention des enfants. Pour encourager la participation, rien de mieux que de transformer les activités en jeux. Vous trouverez ici des conseils que vous pouvez appliquer à plusieurs sports et types d'entraînement. Il y aura donc beaucoup d'exercices de running, d'esquive, de saut à la corde et autres types de sauts.
Module 3 : tenir sur la durée
Ce module vise à développer la capacité des enfants à rester plus longtemps au meilleur de leur forme, en augmentant leur résistance à la fatigue par le jeu. Vous l'aurez compris, il est question d'endurance, qui implique de savoir répéter les mêmes mouvements sur une longue période. Nous vous montrerons comment construire vos séances autour de différents jeux et activités à faible et forte intensité pour favoriser l'endurance aérobie, anaérobie et musculaire.