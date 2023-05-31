Voici Zoe Schlacter (iel/ielle), l'artiste qui se cache derrière la collection Be True 2023. Pour cette collection, Zoe se sert des motifs géométriques uniques et audacieusement colorés qui caractérisent son style pour célébrer de manière inédite la communauté LGBTQIA+ et son héritage.

Raveena Bhalara (elle/elle) et Mansoor Amjed (il/lui) de l'équipe de design de Nike présentent en détail la collection de chaussures. L'artiste Zoe Schlacter décrit le processus de conception et les sources d'inspiration de cette collection.

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