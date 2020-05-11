Atteindre ses objectifs grâce à des rituels quotidiens

Pour ces rituels quotidiens, commencez par réserver 10 minutes le matin et le soir. Ce que vous ferez pendant ces 10 minutes devra être simple et agréable, et surtout servir vos motivations. Peut-être avez-vous déjà une routine bien établie pour démarrer et terminer chaque journée : il vous suffira alors de faire de petits ajustements ou d'ajouter un élément pour mieux aligner vos habitudes sur vos objectifs.



Par exemple, si votre objectif est d'améliorer votre bien-être général et vos performances au travail, voici ce que vous pouvez faire chaque matin : vous hydrater, méditer quelques minutes, enfiler immédiatement vos chaussures de running ou puiser dans l'un de nos mini-cours pour un petit enchaînement de yoga. Chaque soir, vous pouvez prendre un moment pour décompresser en écoutant votre musique préférée, utiliser votre rouleau en mousse, réfléchir sur les bonnes choses de la journée et faire des plans pour le lendemain. Même si ces petites actions positives peuvent sembler insignifiantes au début, au fil du temps, elles s'accumuleront et apporteront une touche positive à tout ce que vous ferez.



Que vous partiez de zéro ou que vous cherchiez à perfectionner votre routine existante, écoutez votre instinct pour savoir si vos rituels servent vos objectifs. Posez-vous les questions suivantes : ma routine m'aide-t-elle à réussir ma matinée ? Est-ce que je décompresse suffisamment le soir pour garder le cap ?