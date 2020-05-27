Apprendre aux enfants à participer

L'une des premières choses que vous pouvez faire, c'est d'expliquer aux enfants que leur opinion est essentielle. Chaima explique : « À la Fondation du Barça, il existe un endroit où tous les garçons et les filles peuvent discuter et jouer. Alors, laissez-les prendre les devants, proposer des jeux et des défis. »



En participant de façon régulière, les enfants apprennent à prendre des initiatives. « Il est important que les enfants se sentent responsables de leurs propres choix », poursuit Chaima. Si les enfants sont timides ou réticents à réfléchir à ce qu'ils veulent faire, attribuez des rôles et des responsabilités pour que chacun ait le sentiment de participer. Pour Chaima, il est essentiel que les enfants « aient l'impression de prendre part à l'ensemble du processus. Cela leur permettra de se sentir plus sûrs et de développer leur confiance en eux ».