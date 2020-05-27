Apprendre aux enfants à participer
Bouger
Par Nike Training
Pourquoi laisser le choix aux enfants les aide à rester impliqués dans le jeu.
Vous cherchez comment motiver vos enfants à être actifs ? Cet article détaille l'un des six principes du coaching pour les enfants : participer. Il s'agit essentiellement de donner aux enfants la possibilité de s'exprimer et de les aider à avoir confiance en leurs choix.
Lorsqu'ils ont du temps libre devant eux, les enfants ont tendance à être moins actifs. Nous avons donc repris les meilleurs éléments de Made to Play, l'engagement de Nike pour aider les enfants à bouger, afin de vous donner un aperçu des 6 principes du coaching. Dans cet article, Chaima, éducatrice chargée du projet Fundació Barça, vous confie des astuces pour encourager les enfants à faire du sport en s'amusant à la maison.
C'est aux enfants de décider
L'une des premières choses que vous pouvez faire, c'est d'expliquer aux enfants que leur opinion est essentielle. Chaima explique : « À la Fondation du Barça, il existe un endroit où tous les garçons et les filles peuvent discuter et jouer. Alors, laissez-les prendre les devants, proposer des jeux et des défis. »
En participant de façon régulière, les enfants apprennent à prendre des initiatives. « Il est important que les enfants se sentent responsables de leurs propres choix », poursuit Chaima. Si les enfants sont timides ou réticents à réfléchir à ce qu'ils veulent faire, attribuez des rôles et des responsabilités pour que chacun ait le sentiment de participer. Pour Chaima, il est essentiel que les enfants « aient l'impression de prendre part à l'ensemble du processus. Cela leur permettra de se sentir plus sûrs et de développer leur confiance en eux ».
« Il est important pour les enfants de se sentir maîtres de leurs propres choix ».
Chaima, Fundació Barça
Variez les plaisirs
Variez les jeux et les exercices pour que les enfants s'impliquent davantage et restent en mouvement. Chaima explique : « permettez aux enfants de s'ouvrir et de s'exprimer », pour qu'ils puissent dire : « bon, je n'ai pas très envie de jouer au football aujourd'hui, je veux jouer à autre chose. » Il n'y a pas de mauvaise façon de jouer. Il est plus important de leur laisser la possibilité de s'exprimer. Chaima encourage les enfants avec qui elle travaille à « penser par eux-mêmes et ne pas être régis par la norme ». Souvenez-vous de ceci : ne prenez pas les choses trop au sérieux. En fin de compte, ce sont des enfants. Et les enfants ont besoin de s'amuser.