ACG-Sommer 2021

Willkommen im Sommer. Es ist eine Jahreszeit, ein Wort und ja, es ist auch ein Lebensgefühl. Der Sommer steht für Sandalen, Sonne und eine leichte Brise, die Freiheit verspricht, sobald du das Haus verlässt. Und es gibt keinen besseren Ort, um seinen Sommer zu verbringen, als Hawaii. Big Island ist ein vielseitiges Klimaparadies aus trockenem Weideland, feuchten Regenwäldern, hochgelegenen Tundren und traumhaften Berglandschaften. Genieß eine Wanderung im Lavafeld, kühl deine Hände unter einem erfrischenden Wasserfall, erfahre mehr über das Leben in einer Höhle oder schau durch die Palmen zum Himmel – die Möglichkeiten sind grenzenlos.



Als echte Sommerlegende kehrt der Air Deschutz nun als spezielle Sig Zane-Collaboration auf die Bildfläche zurück. Die Cinder Cone Windshell Jacke und der Lava Tree Quick Hoodie sorgen für einen geheimnisvollen Look. Die Wyland Rundhals-Shirts und T-Shirts schaffen eine Verbindung zu kontaktfreudigen Meeressäugern und der Trail-Rock sorgt auf ausgetretenen Pfaden für einen auffälligen Look. Geh raus und verliere dich in einem Sommerabenteuer.