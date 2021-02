3 Zeichen, die darauf hindeuten, dass du früher aufwachen solltest

Kommt dir das bekannt vor? Der nächste Schritt zu einem erholsamen Schlaf ist Mahs einfaches Experiment, mit dem du herausfinden kannst, wie viel Schlaf du wirklich brauchst. Geh während deines nächsten Urlaubs (oder wann immer du deinen morgendlichen Zeitplan flexibel gestalten kannst) jeden Abend zur gleichen Zeit schlafen. Schalte den Wecker aus und achte darauf, um wie viel Uhr du von selbst aufwachst. Wenn du das mehrere Tage hintereinander gemacht hast, wirst du ein Gefühl dafür bekommen, wie viele Stunden Schlaf du brauchst, um dich ausgeruht zu fühlen, erklärt Mah. Wenn du plötzlich mehr als gewöhnlich schläfst – beispielsweise 10 Stunden pro Nacht – und vor allem, wenn noch andere Symptome vorliegen, solltest du mit deinem Arzt sprechen, um herauszufinden, was dahinter stecken könnte, wie z. B. eine Depression oder eine andere Grunderkrankung, rät Mah.



Sobald du weißt, mit wie viel Schlaf du am besten zurechtkommst, solltest du alles daran setzen, jeden Tag eine regelmäßige Schlaf- und Wachzeit einzuhalten, so Mah. Der sogenannte "Jo-Jo-Schlaf", bei dem du an manchen Tagen deutlich länger schläfst als an anderen, kann deine innere Uhr durcheinanderbringen und zu einer Reihe von Gesundheitsproblemen führen, einschließlich Bluthochdruck und eines gefühlten Dauer-Jetlags. Langes Ausschlafen ist also in der Regel nicht das, was dein Körper wirklich braucht – es sei denn, du drückst am Samstag auf die Schlummertaste deines Weckers, weil du nach einer anstrengenden Woche verlorenen Schlaf nachholen willst oder dich nicht gut fühlst.



Wie du das ganz sicher feststellen kannst? Wenn dich der zusätzliche Schlaf nicht mit mehr Energie versorgt. "Du solltest nicht ohne Grund spät ins Bett gehen und entsprechend später am Vormittag aufwachen, denn das kann deine Uhr durcheinanderbringen", sagt Mah. "Je früher du schlafen gehst, desto eher wirst du morgens auch wach, und das ist gut für deine innere Uhr. Halte dich dennoch an Zeiten, die für dich funktionieren", empfiehlt sie.



Schlaf soll dir helfen, dich zu erholen, dich zu regenerieren und dich auf den kommenden Tag vorzubereiten. Wenn das nicht der Fall ist, ist es vielleicht an der Zeit, gezielt für eine bessere Schlafqualität zu sorgen.