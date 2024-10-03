Tipps zum Kauf von Yogabekleidung

Einkaufs-Guide

Hier erfährst du, worauf du achten musst, um Kleidung zu finden, die dich bei deinen Asanas unterstützt.

Letzte Aktualisierung: 7. Oktober 2024
5 Min. Lesezeit
Tipps zum Kauf von Yogabekleidung

Beim Yoga dreht sich alles um den Flow: Du atmest ein und aus, während sich dein Körper durch verschiedene Posen bewegt. Deine Kleidung sollte sich deinen Bewegungen anpassen können, damit du im Flow bleibst und nicht abgelenkt wirst. Von weich bis schweißableitend und atmungsaktiv: Hier erfährst du, worauf du achten solltest, wenn du Sport-BHs, Oberteile, Shorts, Hosen und Jacken für Yoga kaufst.

Worauf solltest du bei Yogabekleidung achten?

Entscheide dich für Yogabekleidung mit den folgenden Eigenschaften und probiere dann jedes Teil an, um die Passform zu prüfen. Beug dich nach vorne und mach einen Kopfstand, wenn dies Teil deiner Praxis ist, um sicherzustellen, dass Oberteile und Hosen nicht verrutschen.

  • Abdeckung: Ob Kopfstand oder herabschauender Hund – bei Yoga-Posen kann viel Haut sichtbar werden. Um dem entgegenzuwirken, solltest du Kleidungsstücke wie knielange Shorts oder Bike Shorts und Hosen mit höherem Bund in Betracht ziehen.
  • Elastizität: Du willst dich leichter bewegen? Dann wähle Kleidung aus flexiblen Materialien wie Polyester, Elastan oder Nylon.
  • Eng anliegende Passform: Entscheide dich für eng anliegende Styles wie Tanktops und Leggings anstelle von weiten T-Shirts und Hosen. Ein T-Shirt könnte dir beim Vorbeugen oder im Kopfstand über den Kopf rutschen, während ein passgenaues Tanktop an Ort und Stelle bleibt. Ebenso könnte eine rutschende Hose bei einer Vorwärtsbeuge den Blick auf dein Gesäß freigeben.
  • Platz zum Atmen: Halte dich von Kleidung fern, die dich zu sehr einengt. Da die Atmung beim Yoga eine zentrale Rolle spielt, solltest du nach Hosen und Shorts Ausschau halten, die an der Taille elastisch sind.
  • Schweißableitende Materialien: Wenn du Vinyasa- oder Ashtanga-Yoga (beide sind intensiv) oder Bikram Yoga (findet in einem aufgewärmten Raum statt) praktizierst, solltest du schweißableitende Kleidung tragen. Vermeide Kleidungsstücke aus 100 % Baumwolle, da sie Feuchtigkeit absorbieren.

Zehn ausgewählte Styles für deine Yoga-Sessions

Hier findest du die Topauswahl für Damen und Herren – von Sport-BHs und Shirts bis hin zu Shorts, Hosen und Jacken. Alle Modelle verfügen über Nike Dri-FIT-Technologie, die Schweiß von der Haut ableitet und so für trockenen Tragekomfort sorgt.

Sport-BHs

Für weniger Abdeckung: Gepolsterter Nike Zenvy Träger-Sport-BH mit leichtem Halt für Damen

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"Dieser Sport-BH liegt eng an und bietet leichten Halt, ist aber trotzdem superbequem", so Nike Well Collective Coach Xochilt Hoover. Das eingenähte, einteilige Polster sorgt für Abdeckung und Formgebung.

Gepolsterten Nike Zenvy Träger-Sport-BH mit leichtem Halt anzeigen

Für mehr Abdeckung: Ungepolsterter Nike Zenvy Longline-Sport-BH mit leichtem Halt und Rippmuster für Damen

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Dieser leichte, gerippte Sport-BH wirkt durch seinen längeren Schnitt wie eine Mischung aus Sport-BH und Tanktop. "Superbequem zum Trainieren", so Hoover. Außerdem ist er weich und elastisch.

Ungepolsterten Nike Zenvy Sport-BH mit leichtem Halt anzeigen

Shirts

Für Damen: Nike One Classic Dri-FIT Kurzarm-Oberteil

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Das kurzärmelige Rundhalsshirt besteht aus geschmeidigem, leichtem Material und ist als Tanktop, Longsleeve und Crop-Version erhältlich. "Es ist eines meiner Lieblingsshirts zum Trainieren. Außerdem ist es superweich und bequem", erklärt Hoover.

Nike One Classic Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Damen anzeigen

Für Herren: Vielseitiges Nike Primary Swoosh Dri-FIT Kurzarm-Oberteil

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Dieses klassische T-Shirt ist weich und atmungsaktiv. Es besteht aus Baumwolle und Polyester und ist vielseitig genug, um sowohl auf der Matte als auch in der Freizeit getragen zu werden.

Vielseitiges Nike Primary Swoosh Dri-FIT Kurzarm-Oberteil anzeigen

Hose

Für Damen: Nike Yoga Dri-FIT Luxe 7/8-Infinalon-Leggings mit hohem Bund

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Diese eng anliegenden Leggings mit hohem Bund und minimalistischen Nähten sind superweich, geschmeidig und elastisch.

Nike Yoga Dri-FIT Luxe 7/8-Infinalon-Leggings mit hohem Bund anzeigen

Für Herren: Nike Yoga Dri-FIT Hose

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Diese Yogahose aus Baumwolle, Polyester und Elastan ist weich, dehnbar und hat schmal zulaufende Beine für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Sie ist stylisch genug für den täglichen Gebrauch und verfügt über Taschen, in denen du kleine Gegenstände wie Schlüssel verstauen kannst.

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Shorts

Für Damen: Nike Zenvy Bike Shorts (ca. 20,5 cm) mit sanftem Halt und hohem Bund

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Dank ihres hohen und extrabreiten Bunds sorgen diese weichen, leichten Shorts für eine glatte Körpermitte und bleiben laut Hoover auch beim Drehen und Beugen an Ort und Stelle. Außerdem verfügen sie über eine Eingrifftasche für dein Smartphone.

Zenvy Bike Shorts (ca. 20,5 cm) mit sanftem Halt und hohem Bund anzeigen

Für Herren: Nike Yoga Dri-FIT Shorts (ca. 18 cm) ohne Futter

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Diese Shorts mit elastischem Bund verfügen über einen Kordelzug zum Verstellen der Passform. Sie sind elastisch und geschmeidig und haben Seitentaschen zur Aufbewahrung von Essentials.

Nike Yoga Dri-FIT Shorts (ca. 18 cm) ohne Futter für Herren anzeigen

Outerwear

Für Damen: Passgenaue Nike Yoga Dri-FIT Luxe Jacke

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In dieser passgenauen Jacke mit Reißverschluss bleibst du während Savasana (dem Cool-down am Ende des Kurses) oder beim Verlassen des Fitnessstudios angenehm warm. In den Taschen auf der Vorderseite kannst du dein Handy oder deine Schlüssel verstauen.

Passgenaue Nike Yoga Dri-FIT Luxe Jacke für Damen anzeigen

Für Herren: Nike Yoga Dri-FIT Pullover

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Dieser strukturierte Hoodie mit Taschen vorne in der Mitte hält dich an kühleren Tagen angenehm warm. Er besteht aus einer Mischung aus Baumwolle, Polyester und Elastan und sorgt für eine weiche, elastische und lockere Passform.

Nike Yoga Dri-FIT Pullover für Herren anzeigen

Text: Dina Cheney

Ursprünglich erschienen: 3. Oktober 2024

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