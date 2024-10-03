Tipps zum Kauf von Yogabekleidung

Beim Yoga dreht sich alles um den Flow: Du atmest ein und aus, während sich dein Körper durch verschiedene Posen bewegt. Deine Kleidung sollte sich deinen Bewegungen anpassen können, damit du im Flow bleibst und nicht abgelenkt wirst. Von weich bis schweißableitend und atmungsaktiv: Hier erfährst du, worauf du achten solltest, wenn du Sport-BHs, Oberteile, Shorts, Hosen und Jacken für Yoga kaufst.