Women’s Euro 2022: Never Settle, Never Done

Seit Jahren spricht die Fußballwelt über die Geschichte des Frauenfußballs und wie er sich entwickelt hat. In diesem Sommer steht das Spiel mehr denn je im Mittelpunkt und es ist Zeit, zu feiern: das unglaubliche Selbstbewusstsein und das Können der Frauen von heute genauso wie das Talent der Mädchen, die die Zukunft des Spiels prägen werden.

Regisseur Valentin Petit hat einen Film mit Frauen aus allen Bereichen des Fußballsports gedreht, darunter die Kapitänin der englischen Löwinnen Leah Williamson, Marie-Antoinette Katoto von der französischen Nationalmannschaft, Alexia Putellas vom FC Barcelona, Ada Hegerberg von der norwegischen Nationalmannschaft sowie Magda Eriksson und Pernille Harder vom FC Chelsea. Mit dabei sind auch die Weltklasse-Freestylerin Rocky Hehakaija und Spielerinnen von Amateurmannschaften aus ganz Europa. Dieser neue Film feiert das Tempo, die technische Brillanz und die unglaubliche Qualität des Frauenfußballs. Dieses Niveau hat es so bisher noch nicht gegeben!

Wir haben Rocky gefragt, was dieser Film für sie und ihr Spiel bedeutet:

"Teil dieses Projekts zu sein, war unglaublich wichtig für mich. Damit ist ein Traum wahr geworden. Ich bin mit diesen berühmten Werbeanzeigen von Nike groß geworden und habe sie auf der Straße mit meinen Freundinnen nachgespielt. Nike zeigt der Welt, dass Frauenfußball eine Kraft ist, mit der man rechnen sollte und die aus dieser Welt nicht mehr wegzudenken ist."