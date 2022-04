So beeinflusst Datenanalyse das Design von Nike Schuhen

Sie riefen das Projekt Better Essentials ins Leben. "Better" (= besser), denn das Ziel war ein höherer Anteil an Recyclingmaterialien als beim Original, "Essentials", denn das Modell mit nachhaltigen Materialien sollte immer noch für das stehen, was das Original so beliebt macht.



"Es ging uns um die Details: Das Gefühl, den Geruch, die Haptik, einfach alles", so Product Line Managerin Negin. Nike Fans sollten ihr gewohntes Produkt erhalten, nur eben etwas umweltschonender durch die Verwendung von Recyclingmaterialien."