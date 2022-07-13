Welche Muskeln werden beim Beindrücken trainiert? | Artikel "OGC"

Wenn du im Fitnessstudio eine Beinpresse siehst, fragst du dich wahrscheinlich, welche Muskeln mit ihr trainiert werden, wie sie verwendet wird und ob du mit ihr deine Fitnessziele erreichen kannst.

"Beindrücken ist eine Übung im Sitzen für die Beine, bei der du die Füße flach gegen eine Platte mit Gewichten stellst und die Gewichte von dir weg drückst", sagt Erica Enarusai, N.A.S.M.-zertifizierte C.P.T.

Da beim Beindrücken ein Trainingsgerät verwendet wird, ist es "meistens effektiver als die klassischen Übungen mit Langhanteln, Squats mit freien Gewichten oder Squat-Variationen", erklärt Lin Robinson, N.A.S.M.-zertifizierte C.P.T.