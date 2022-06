Was ist die Ursache des Schienbeinkantensyndroms – und wie lässt es sich vermeiden?

Die tatsächliche Ursache des Schienbeinkantensyndroms ist nicht vollständig bekannt, so Owens. Es gibt jedoch zwei Theorien, die in der Welt der Sportmedizin anerkannt sind. Die erste legt nahe, dass die wiederholte Beugung der Tibia – des größeren der beiden Schienbeinknochen – durch eine Aktivität wie das Laufen ein Trauma am Bein verursacht.

Die andere Theorie besagt, dass eine zu starke Kontraktion der Unterschenkelmuskulatur am Schienbein zieht und eine Überlastung verursacht – genau wie das Ziehen an einer Gardine die darüber liegende Gardinenstange überlasten kann. In jedem Fall ist die Belastung einfach zu groß, so Carol Mack, D.P.T., C.S.C.S., Coach für Krafttraining und Ärztin für Physiotherapie bei CLE Sports PT & Performance. Das ist auch der Grund, warum die Schmerzen bei manchen Menschen nachlassen, wenn sie mit dem Laufen aufhören. Das Schienbein wird nicht mehr belastet – zumindest nicht mehr in dem Maße wie zuvor.