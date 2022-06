Was du über Crossfit-Training und dein erstes Murph-Workout wissen solltest

"Murph" ist ein klassisches CrossFit-Workout, das zu den "Rounds for Time"-Übungen gehört. Das Workout wird in der Regel mit Gewichtswesten (9 kg bei Männern, 6 kg bei Frauen) absolviert. Dabei werden die folgenden Übungen nacheinander durchgeführt.

1 Meile laufen (1,6 km)

100 Klimmzüge

200 Push-ups

300 Squats

1 Meile laufen (1,6 km)

Kate Meier, zertifizierte CrossFit Level 1 Trainerin und Mitinhaberin von CrossFit Doors of Daring in North Carolina erklärt, dass der Murph ein knallhartes Workout ist und sich daher eher nicht für Einsteiger:innen eignet. Allerdings lassen sich die Übungen – wie auch alle anderen CrossFit-Workouts – ans eigene Leistungsniveau anpassen. Meier rät, das Training so abzuändern, dass du es in weniger als einer Stunde schaffst. Ganz am Anfang kannst du beispielsweise die Gewichtsweste weglassen.

Außerdem lassen sich die Wiederholungen verkürzen. "Statt 100 Klimmzüge, 200 Push-ups und 300 Squats kannst du weniger davon machen", so Meier.

Die Übungen können ebenfalls abgewandelt werden. Die Klimmzüge kannst du mit Widerstandsbändern durchführen oder durch horizontales Rudern ersetzen. Bei den Push-ups kannst du die Knie aufsetzen oder die Hände auf eine erhöhte Fläche legen und wenn dir die 2 Meilen bzw. 3,2 km zu lang sind, wählst du am besten eine Strecke, die du in weniger als 10 Minuten schaffst. Wenn Laufen für dich keine Option ist, dann mach eine andere Cardio-Übung, wie Rudern, Assault Biking oder Walking.

Falls dir das immer noch zu viel vorkommt, um in einer Stunde damit durch zu sein, halbiere einfach die Klimmzüge, Push-ups und Squats.

Das Tempo sollte am Tag des Workouts in jedem Fall durchhaltbar sein. "Murph ist eines der längsten CrossFit-Workouts, also mach es ganz einfach so, wie du es am besten kannst", sagt Meier.