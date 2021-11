Wenn du dir zu viele Gedanken über die Zukunft machst, ist dein Gehirn nicht mehr in der Lage, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren, in der ja noch nichts von all dem passiert ist. Buckley hat einen Trick, wie sie es schafft, im Moment zu bleiben: Sie schreibt sich jeden Abend drei Dinge auf, die ihr an diesem Tag Freude bereitet haben. "So lernst du, solche Dinge während des Tages unterbewusst wahrzunehmen. Dabei kann es sich um so einfache Sachen handeln wie ein Marienkäfer, der am Fenster entlangkrabbelt, oder die freudige Begrüßung deines Hundes am Morgen", erklärt sie. "Dadurch entwickelst du die Fähigkeit, im Moment zu bleiben und deine Gedanken zu kontrollieren, und das wiederum hilft dir, deine Gefühle zu kontrollieren."

Du kannst zum Beispiel nicht mit völliger Sicherheit sagen, ob das mit dem Urlaub klappt oder ob der Marathon stattfinden wird, aber du kannst dich schon jetzt darauf vorbereiten.