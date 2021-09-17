Mr. YouTube präsentiert seine Feel-Good-Dance-Moves

Mr. YouTube teilt seine Feel-Good-Dance-Moves mit dir
Athletinnen* und Athleten*
Wie der "King of Lite Feet" für positive Energie sorgt
Mr. YouTube zeigt seine legendären Lite-Feet-Moves in Downtown Los Angeles.
"Alle machen mal kurz eine Pause", ruft er, und das Dance-Studio verfällt in eine erwartungsvolle Stille. "BOOM! Hier kommt er, der One and Only Mr. YouTube aus der Bronx in New York!"
Niemand kann Mr. YouTube so gut vorstellen, wie Mr. YouTube selbst, auch bekannt als Switzon Haney oder Switz ("Swiss" ausgesprochen). Der selbst ernannte "King of Lite Feet" hat sich das Tanzen selbst beigebracht und in den frühen 2000ern in Harlem und der Bronx einen ganz eigenen Tanzstil entwickelt. Nach seinen Worten ist er auch der erste Tänzer, der auf YouTube viral gegangen ist. Daher sein Spitzname.
"Ich möchte den Menschen Selbstvertrauen vermitteln. Darum geht es mir."
Mr. YouTube hat mehr als genug Energie und Selbstbewusstsein. Und er gibt gerne davon ab. "Ich möchte den Menschen Selbstvertrauen vermitteln. Darum geht es mir", erklärt er bei einem seiner Lite Feet-Kurse in einem Dance-Studio in Downtown Los Angeles. "Selbstvertrauen ist der Schlüssel für alles."
Selbstbewusstsein ist ein Zeichen von Bestätigung, nicht von Arroganz. Sein Charisma zieht alle an, die sich gerne bewegen. "Manchmal kann Tanzen super aussehen, manchmal aber eben auch nicht", erklärt er. "Es kann einem sehr schwierig vorkommen. Ich versuche, meinen Style sehr universell zu gestalten und alle mitzunehmen. Und ich freue mich, wenn die Leute es ausprobieren."
Was genau macht seinen Style aus? Jeder, der schon einmal in New York U-Bahn gefahren ist, kennt Lite Feet und den bekannten Slogan "It’s showtime! Showtime!", sobald sich die Türen schließen.
Dieser Style zeichnet sich durch rasante Beinarbeit sowie Tricks mit Hüten und Schuhen aus. Man kickt seine Schuhe zum Beispiel mitten im Tanz in die Luft und fängt sie wieder mit dem Fuß auf. Diese Showeinlagen funktionieren nicht immer, das gilt sogar für Mr. YouTube, aber das ist ihm egal. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht um die Freiheit, sich selbst auszudrücken, ohne Angst vor Fehlern. Und deshalb feuern sich Lite Feet-Tänzer:innen auch immer lautstark an.
"Strahle positive Energie aus, und du wirst sie zurückbekommen."
Mr. YouTubes unglaublich positive Einstellung ist hart erarbeitet. "Ich bin ein Kind der Straße, das in einer rauen Gegend aufgewachsen ist", erzählt er ungewöhnlich ernst. "Da war viel Negatives um mich herum."
In harten Zeiten begann er zu tanzen, um sich selbst und anderen zu helfen. "Tanzen war immer ein Ventil für mich. Immer, wenn es schwer wurde, war das meine Rettung. Tanzen war gut für meine mentale und physische Gesundheit und für mein Wohlbefinden. Tanzen ist wie eine Therapie. Achte auf deine Seele, deinen Körper und deinen Geist und strahle positive Energie aus. Du wirst sie zurückbekommen."
Es ist Zeit für den nächsten Kurs. Sein Gesicht strahlt wieder, die ernste Stimmung ist verflogen. "BOOM! Hier kommt eine Story, eine verrückte Story …" Genau darum geht es. Aber nichts lässt sich wiederholen, leider.
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Film: Aimee Hoffman
Fotos: Thalia Gochez
Text: Dan Rookwood
Gemeldet: Juli 2021