Trained Podcast: Mat Fraser

Herausragende Leistung ist nicht angeboren, sie muss antrainiert werden. Der Nike Podcast "Trained" befasst sich mit den neuesten Entwicklungen im Bereich der ganzheitlichen Fitness, damit du ein besserer Trainer und Athlet wirst. Schalte ein und erfahre von Experten aus der Fitnessbranche mehr über die neuesten Innovationen, Erkenntnisse und Trends.



Vier Jahre in Folge hat sich Mat Fraser mit Gewichtheben, Kniebeugen und Snatches den Titel "The Fittest Man on Earth" erkämpft. In dieser Folge erzählt Mat, wie er auch unter Leistungsdruck die Liebe zu seinem Sport nicht verliert und warum einige seiner wichtigsten Erfolge nicht auf der Wettkampfbühne stattgefunden haben, sondern beim Training, an Regenerationstagen oder im Nike Footwear Lab. Erfahre, wie aus einem olympischen Anwärter im Gewichtheben ein Weltklasseathlet wurde und wie eng seine Rückschläge mit seinen Erfolgen verknüpft sind.