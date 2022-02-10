So kann Sport gegen Depressionen und Angstgefühle helfen

Gewichtheben ist nicht nur förderlich für den Muskelaufbau, sondern kann auch deine mentale Gesundheit stärken. Eine 2018 in der Fachzeitschrift JAMA Psychiatry veröffentlichte Meta-Analyse zeigt beispielsweise, dass Krafttraining die Symptome von Depressionen bei Erwachsenen deutlich reduziert, und zwar unabhängig von der Anzahl der Wiederholungen, Sätze und Trainingseinheiten.

Eine frühere Untersuchung in der Zeitschrift Sports Medicine ergab, dass Krafttraining auch Angstgefühle verringert – und zwar sowohl bei gesunden Menschen als auch bei Personen mit einer diagnostizierten körperlichen oder psychischen Erkrankung.

Gewichtheben wurde noch nicht so ausführlich erforscht wie Cardio-Training oder Yoga, aber die stimmungsaufhellenden Mechanismen könnten wohl ähnlich sein. In einer klinischen Studie aus The Journal of Consulting and Clinical Psychology wurde Gewichtheben sogar mit Laufen verglichen und festgestellt, dass beide die Symptome von Depressionen bei betroffenen Frauen gleichermaßen abschwächten.

Probier einfach verschiedene Arten des Krafttrainings aus, um das zu finden, das dir am meisten Spaß macht. Hier eine kleine Auswahl für den Einstieg: