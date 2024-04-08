Sport-BHs für Yoga

Als Teenager:innen merken wir häufig gar nicht, wie sehr wir unter Stress stehen.



Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir Wege finden, abzuschalten. Das gilt sowohl für unseren Geist als auch für unseren Körper (vor allem, wenn unsere Muskeln wachsen)!

Ich schalte nach einem anstrengenden Training gern das Licht aus, höre Musik und widme mich dem Yoga oder Stretching.



Auf der Matte brauche ich einen weichen Sport-BH, in dem ich mich frei bewegen kann. Meine Wahl ist der Indy Sport-BH, weil er Halt verleiht, ohne einzuengen.



Es ist total nervig, wenn du das Gefühl hast, dass deine Brüste beim Yoga oder Stretchen nicht an Ort und Stelle bleiben. Der Indy Sport-BH hat ein elastisches Unterbrustband, das mir bei allen Yoga-Posen ein angenehmes und sicheres Gefühl gibt.