Bequeme Sport-BHs für Mädchen

Leute in meinem Alter haben unglaublich viel um die Ohren. Wir müssen Schule, Sport, Prüfungen, Freund:innen und praktisch alles andere unter einen Hut bringen.



Also brauchen wir auch mal etwas Ruhe. Wir brauchen diese Tage, an denen wir die kuscheligsten Sachen anziehen, die wir finden können, und Dinge tun, bei denen wir uns entspannen und auftanken können.



An solchen Tagen trage ich den Alate Sport-BH. Er hat einen großzügigen U-Ausschnitt, mit dem man ihn morgens ganz leicht anziehen kann. Und er passt einfach toll zu den chilligen Outfits.



Und OMG, er ist so bequem. Das ist ein großer Pluspunkt für mich. Die Träger sind superbreit, damit er nicht an den Schultern einschneidet. Es fühlt sich beinahe so an, als würdest du gar keinen Sport-BH tragen.