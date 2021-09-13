So verwendest du Kompressionsärmel

7 häufig gestellte Fragen zur Verwendung von Kompressionsstrümpfen
Einkaufs-Guide
Du hast sie an Profiathlet:innen gesehen, aber was machen Kompressionsstrümpfe überhaupt?Was sind die Vorteile?Wie werden sie getragen?Wir beantworten diese Fragen, und mehr.
Willst du deine sportliche Performance durch optimierte Kleidung verbessern?Dann sind Kompressionsstrümpfe vielleicht die richtige Wahl, da sie nachweislich bei der Erholung helfen und die Performance unterstützen.
1. Was sind Kompressionsstrümpfe?
Kompressionsstrümpfe sind enge, elastische Bänder, die üblicherweise an Beinen oder Armen getragen werden, um die Durchblutung zu unterstützen.
Athleten tragen diese Strümpfe oft an den Unterschenkeln, Ellenbogen, Knien oder Knöcheln.
Die Strümpfe zieht man wie ein Paar Socken oder Handschuhe an und schiebt sie an die richtige Position, damit sie optimal auf der Haut anliegen.Im Gegensatz zu Socken sind Kompressionsstrümpfe mit abgestufter Kompression entworfen, um den Blutkreislauf zum Herzen zu unterstützen.
2. Woraus bestehen Kompressionsstrümpfe?
Kompressionsstrümpfe bestehen üblicherweise aus einer Kombination aus Nylon und Elastan, für dehnbaren, leichten Schutz.Kompressionsbekleidung enthält auch oft Polyester.
Kompressionsstrümpfe sind in den letzten Jahren beliebter geworden. Der Begriff Kompression wird übergreifend für jede Art dehnbarer, eng anliegender Activewear verwendet.
Echte Kompressionsstrümpfe sollte jedoch immer einen leichten Druck ausüben, um korrekt zu funktionieren.Sie müssen also deiner Körperform eng anliegen.Wähle also keine zu große Größe, damit sie eng anliegen.Nach einer Weile wirst du vergessen, dass du sie überhaupt trägst.
3. Was sind die Vorteile von Kompressionsstrümpfen?
- Effizientere Erholung
- Ökonomischeres Laufen
- Verringertes Verletzungsrisiko
- Reduziert Schwellungen und Entzündungen
4. Wie funktionieren Kompressionsstrümpfe?
Der Druckverlauf innerhalb der Kompressionsstrümpfe stimuliert die Durchblutung in Arterien und Venen und macht sie effizienter.
Der Druck durch die Strümpfe verbessert die Zirkulation.Indem die Durchblutung in einem Körperbereich verbessert wird, verbessert das die Durchblutung im ganzen Körper. Das kann folgende Vorteile haben:
- Sauerstoffreicheres Blut zu den Muskeln, um Glukose aufzubrechen und so Adenosintriphosphat (ATP), die Energiequelle der Muskulatur, aufzubauen
- Schnellerer Abbau vo Milchsäure in den Muskeln, um Erschöpfungen entgegenzuwirken
- Verbesserter Rücklauf in den Venen, der Entzündungen, Einlagerung von Flüssigkeit (Ödem) und Schwellungen entgegenwirkt, was bei der Erholung vom Workout hilft
- Muskelkompression, die Oszillation der Muskulatur limitiert (wie die Anstrengung der Muskulatur durch den Aufprall der Füße auf dem Boden nach einem Sprung) und das Verletzungsrisiko verringert
- Muskelkompression, die Symptonen von Muskelkater (Delayed Onset Muscle Soreness, DOMS) entgegenwirkt
5. Wofür werden Kompressionsarmlinge verwendet?
Wenn du dich fragst, wann und wo du Kompressionsarmlinge verwenden würdest, ist die Antwort einfach: bei jedem Sport, der den Oberkörper beansprucht, wie Laufen, Basketball, Tennis, Golf, Volleyball, Football oder Gewichtheben.
Du kannst die Armlinge auch während des Workouts tragen, um die Durchblutung anzuregen, oder danach, um bei der Erholung zu helfen.
Manche Leute tragen Kompressionsarmlinge auch im Flugzeug, um Thrombose vorzubeugen, da die Kompression Blutstau stoppt.
Es gibt verschiedene Arten an Oberkörperkompression. Hier sind einige Beispiele:
- Oberarm zu Hand - Das beinhaltet Fitness-Handschuhe und sorgt für bessere Durchblutung von Arm zu Schulter.Tennisspieler tragen sie beim Training, um den Arm vor Verletzungen zu schützen.
- Handschuh - Kompression durch einen Handschuh stützt das Handgelenk. Golfspieler tragen diesen Handschuh, um Verletzungen durch übermäßige Belastung beim Training zu verhindern.
- Die Nike Ellenbogenbandage schützt deinen Arm vor Stößen und Kratzern.Es gibt auch Ellenbogenstrümpfe mit zusätzlichem Schutz, wie den Nike Contact Support Elbow Strumpf.Das ist besonders hilfreich für Menschen, die Kontaktsportarten wie Rugby spielen.
5. Wofür werden Kompressionsstrümpfe verwendet?
Sportarten, die den Unterkörper beanspruchen und Mobilität verlangen, wie Fußball, Basketball, Fahrradfahren, Laufen, Gewichtheben und Football, profitieren von Kompressionsstrümpfen für die Beine.
Es gibt standardmäßige Strümpfe für Unterschenkel, Knie und Knöchel.Strümpfe für die Gelenke und Knie sollten über Schaumstoffpolsterung verfügen, um zusätzliche Dämpfung und Halt zu bieten. Das reduziert Muskeloszillation und Verletzungsrisiko.
Eine Kombination von Kompressionsstrümpfen für Ober- und Unterkörper ist gut für Sportarten, die den ganzen Körper beanspruchen, wie Football oder Basketball.
7. Wann solltest du Kompressionsstrümpfe tragen?
Kompressionsstrümpfe werden üblicherweise bei sportlicher Aktivität getragen, wenn deine Muskeln die bessere Durchblutung, den Sauerstoff und die Energie am meisten gebrauchen können.
Du kannst Kompressionsstrümpfe auch nach dem Workout für bessere Erholung tragen.Der bessere Rückfluss in den Venen kann Entzündungen reduzieren, dem Aufbau von Milchsäure entgegenwirken und Schwellungen minimieren.
Neben Workouts können Athleten Kompressionsstrümpfe auch auf Reisen tragen, um Schwellungen und Blutstau durch längeres Sitzen entgegenzuwirken.