So überwindest du laut Autor Lewis Howes deine größten Ängste

In der Schule lernen wir bereits das Grundzeug für unser weiteres Leben, aber ein wichtiges Thema stand wahrscheinlich nicht auf dem Stundenplan: Wie man mit seinen Gefühlen umgeht. Wenn uns das Leben also mit extrem belastenden Situationen konfrontiert – bei Lewis Howes waren das sexueller Missbrauch, ein Bruder im Gefängnis und eine Verletzung, die seine Karriere als Profifußballer beendete –, wissen wir nicht, wie wir damit umgehen sollen, geschweige denn gestärkt daraus hervorgehen können. Nachdem er kurz mit seinem Schicksal gehadert hatte, beschloss Howes, sich seinen größten Ängsten (den oben erwähnten Gefühlen) zu stellen und seine Verletzlichkeit zuzulassen. Heute ist er ein viel gefragter Podcast-Moderator, Bestsellerautor, Business Coach und Mitglied der Handball-Nationalmannschaft der USA. Er will anderen helfen, zu wahrer Größe zu finden, indem sie sich ihren individuellen Ängsten stellen. In dieser Folge spricht das Multitalent mit Ryan Flaherty, Senior Director of Performance bei Nike, darüber, wie er sich mit seinen Schamgefühlen und einer Identitätskrise auseinandersetzte und dadurch mental und körperlich gesund wurde, und wie das Vertrauen auf Mentoren ihn zu einem "Athleten des Lebens" gemacht hat. Seine Tipps zum Erstellen einer Ängsteliste, zum Ablegen von Persönlichkeitsmasken (hier wendet er sich insbesondere an alle männlichen Hörer) und zu exponentiellem Denken können uns allen helfen, unseren eigenen Kurs in emotionaler Intelligenz aufzustellen. Besser spät als nie.