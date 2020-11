Drei Methoden zum Steigern der Achtsamkeit

Nicht aufgeben

Das alles ist zu vergleichen mit Liegestützen während der Werbepause oder Treppensteigen anstelle von Aufzugfahren. Ähnlich wie deinen Körper solltest du auch deinen Geist – oder besser deine Achtsamkeit – täglich trainieren. Erst dann wirst du die mentalen und physischen Vorteile wirklich spüren, erklärt unser Experte.



Wie beim physischen Training gibt es auch beim mentalen Training verschiedene Formen des "Crosstrainings": Atemübungen vor dem Frühstück, Bodyscan an einem Tag, geführte Mediation am nächsten. Beginne mit 5 Minuten und steigere die Länge deiner Sessions allmählich. Ziel sollten laut Wignall 20 Minuten sein.



Das hört sich nicht leicht an, oder? Soll es auch nicht sein, denn ein effektives Training muss dich fordern, erklärt Wignall. "Die meisten Menschen glauben, Achtsamkeit hat was mit Entspannung und Ausgeglichenheit zu tun." Aber diese Vorteile machen sich erst hinterher bemerkbar. "Achtsamkeit sollte nicht beruhigender sein als Bankdrücken. Sie funktioniert nur, weil sie schwer ist. Deine Muskeln entwickeln sich ja auch nur, wenn du sie forderst", ergänzt er. "Nimm wahr, wenn dein Geist abschweift, und bring ihn einfach wieder zurück. Das ist quasi eine Achtsamkeitswiederholung. Ohne diese Wiederholungen kannst du deinen "Achtsamkeitsmuskel" nicht trainieren.



Wenn du mal frustriert bist, denk daran: Es ist ein gutes Zeichen, wenn dir Meditationen – oder wahlweise auch gesprungene Kniebeugen, Klimmzüge usw. – schwerfallen, so Wignall. Das bedeutet nämlich, dass du an deinen Schwachstellen arbeitest. "Meiner Erfahrung nach macht es bei Menschen, die das begreifen, sehr schnell 'Klick'."